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Karaman'da öğretmen, 5 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı

Öğrencilerine öğretmen şefkatiyle yaklaştığını söyleyen ve sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen öğretmen M.P., tutuklandı

21 Nisan 2017 Cuma, 13:02:00 Güncelleme: 13:03:09 DHA

Karaman'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan 60 yaşındaki M.P., dördüncü sınıfta okuyan  9 ve 10 yaşlarındaki 5 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olay, kent merkezindeki bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre kız öğrencilerden biri annesine, sınıf öğretmeni M.P.'nin, kendisini zaman zaman öpüp, başını ve sırtını okşadığını anlattı. Durumdan şüphelenen veli, aynı sınıfta öğrenim gören diğer öğrencilerin velileriyle konuştu. Öğrencilerden bazılarının, öğretmen M.P.'nin aynı şekilde davrandığını söylemesi üzerine veliler, geçen 19 Nisan günü okula gidip, yöneticilere durumu bildirdi. Okul yöneticileri de, rehber öğretmen eşliğinde şikayette bulunan velilerin çocuklarıyla konuştu. Ardından veli ve okul idarecileri, evli ve bir çocuk babası olan sınıf öğretmeni M.P.'nin öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

SAYI ARTABİLİR

Savcılık soruşturma başlatırken öğretmen M.P. taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Tacize uğradıkları ileri sürülen 5 kız öğrenci de psikolog gözetiminde alınan ifadelerinde öğretmenin kendilerine nasıl davrandığını anlattı. Tacizle suçlanan öğretmen M.P. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Öğrencilerine öğretmen şefkatiyle yaklaştığını söyleyen ve sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen öğretmen M.P., tutuklandı.

Bu arada tacize uğrayan öğrencilerin sayısının artabileceği belirtilirken Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenci velilerinin şikayeti üzerine durumun savcılığa bildirildiğini, idari yönden de soruşturma açılarak 2 müfettişin görevlendirildiğini söyledi.

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