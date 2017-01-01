24 Nisan 2017 okullar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte "24 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusu sorulmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci 24 Nisan'ın tatil edilmesini beklerken, gözler MEB'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 24 Nisan 2017 Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte detaylar...

24 NİSAN 2017 OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'yi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanı sardı. 23 Nisan, bu yıl da milyonlarca öğrenci ve çocuğun katılımıyla yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Pazar gününe denk gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci "24 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusunu araştırmaya başladı. 24 Nisan'ın tatil olmasını heyecanla bekleyen öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek tatil haberine çevrildi. MEB, daha önceki yıllarda 23 Nisan'ın ardından eğitime bir gün ara veren uygulamalara başvurmuştu. Ancak şu ana kadar MEB'ten 24 Nisan ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama yapılmış değil. MEB'in bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. (MEB'ten açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.)

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin ilk açıldığı günü çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan 1920'de TBMM ilk kez toplanmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Milli Bayram" olarak kutlanıyor. Atatürk, 23 Nisan'ı yalnızca Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır.

2017 YILINDAKİ TATİLLER

-1 Ocak Yılbaşı (Pazar günü)

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazar günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Pazartesi günü)

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cuma günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Not: 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilk kez kutlanacak olup Cumartesi gününe denk gelmektedir.)

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

97 yıl önce ilan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl coşkuyla kutlanıyor. Çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili çok sayıda şiir mevcuttur. İşte 23 Nisan ile ilgili yazılmış en güzel şiirler...

BENİM BAYRAMIM

İşte benim bayramım,

Sevinçten uçuyorum.

Sabah erkenden kalkıp

Okula koşuyorum.

Bak elimde bayrağım

Alana yürüyorum.

Sevinçten uçacağım.

Kendimi kutluyorum.

Sevinçten uçacağım,

Boşlukta duruyorum.

Hep onu anacağım,

Atama yürüyorum.

Hakkı ÇEBİ

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram,

Yükseldi bak ünümüz.

Yirmi Üç Nisan bizim

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel, gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene.

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek.

Çünkü her Türk çocuğu

Yirmi Üç Nisan demek.

İSMAİL HAKKI TALAS

EGEMENLİK ULUSUNDUR



Egemenlik ulusun olduğu günden beri,

Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.

Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,

Asırları yılların içinde aşıyoruz...

Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;

Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.

Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,

Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,

Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.

Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.

Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;

Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.

Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...

En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

HALİL REFET TANIŞIK

23 NİSAN

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN

Bugünlerin küçüğü,

Yarınların büyüğü,

Hep çalışıp öğrenen

Türk çocuğuyum ben.

Ülkesini çok seven,

Milletiyle övünen,

Hep çalışıp üreten

Türk çocuğuyum ben.

Atatürk’ün izinde,

İlkelerinin peşinde,

Hiç durmadan yürüyen

Türk çocuğuyum ben.

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,

Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

M.MACİT TAŞ

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu.

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu...

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu...

Bugünleri gösteren,

23 Nisan'ı veren,

Büyük Atam diyor ki:

"Türk, çalış öğün, güven..."

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU