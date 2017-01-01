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AK Partili Abdülhamit Gül'den çözüm süreci açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, referandum sonrası süreci değerlendirdi, çözüm süreci ve FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalarda bulundu

21 Nisan 2017 Cuma, 13:13:39 Güncelleme: 13:19:23 İHA

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Gül, basın mensuplarının çözüm süreci sorusuna, "Bölge halkı ve Türkiye'nin her kesimi huzur istemektedir. Huzuru bozan terör örgütleriyle mücadeleyi de desteklemektedir. Asla çözüm süreci gibi bir süreç olmayacaktır." yanıtını verdi. 

"TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Müzesinde gerçekleşen programa katılan AK Partili Gül, basın mensuplarının "Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki oylardaki artışın yeni bir çözüm sürecini doğuracak mı?" sorusuna bölgeden çok güçlü bir Evet tercihi oyu çıktığını vurgulayarak, "Oylardaki bu artış demokrasimiz ve birliğimiz açısından çok önemli bir mesajdır. Bu hükümetimizin Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele anlamında da aslında bölgemizden güvenoyu aldığı anlamına gelir. Çünkü bölge halkı ve Türkiye'nin her kesimi huzur istemektedir. Huzuru bozan terör örgütleriyle mücadeleyi de desteklemektedir. Asla çözüm süreci gibi bir süreç olmayacaktır. Terörle mücadele etkin bir şekilde devam edecektir. Teröristle mücadele ile halkı ayıran, halkın huzurunu, güvenliğini sağlayan bir anlayış devam edecektir" ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI

Referandum sonrası FETÖ/PDY'nin siyasi ayağına yönelik operasyonlar konusunda bir açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Türkiye'de FETÖ ya da diğer terör örgütleriyle mücadele bir devlet politikasıdır. Ve ucu kime uzanırsa, kime dayanırsa dayansın bu mücadelenin yapılacağı hukuki bir zemin söz konusudur. Bu hususta yargı bağımsızdır. Yargı her türlü çalışmayı yapıyor. Takip ediyorsunuz, AK Parti'de görev yapmış isimlerden bile tutuklu olan var, gözaltına alınan var, soruşturma açılanlar var. Bu konu kime uzanırsa uzansın, bilakis bu FETÖ ile irtibatlı olan tüm unsurlar, Türkiye'de siyasetten, ekonomiden ve tüm birimlerden temizlenmesi noktasında bir gayret söz konusudur. Özellikle 17-25 Aralık operasyonlarından sonra AK Parti gerek belediye başkanları gerek meclis üyeleri gerekse milletvekili seçimlerinde ana merkezinin FETÖ ile irtibatı olup olmadığı yönünde bir mercek altına almıştır" diye konuştu.

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