21 NİSAN 2017
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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'a yükseldi

Bestler-Dereler'de son 3 gündür devam eden operasyonlarda 26 terörist etkisiz hale getirilmişti

21 Nisan 2017 Cuma, 13:33:42 Güncelleme: 13:47:05 İHA

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonda bugün 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'a yükseldi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden operasyonda bugün 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede son üç gündür devam eden operasyonlarda toplam 29 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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