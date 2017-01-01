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İHH'dan Cem Küçük hakkında suç duyurusu

Cem Küçük hakkındaki suç duyurularının 50 ilde yapılacağı ve ayrı ayrı tazminat davası da açılacağı belirtildi

21 Nisan 2017 Cuma, 13:57:44 Güncelleme: 13:59:00

İHH, Mavi Marmara Şehitleri Aileleri ve Mavi Marmara Mağdurları Dayanışma Derneği üyeleri, yaptığı açıklamalarla Mavi Marmara organizasyonuna, mağdur ve şehitlerine hakaret ettiği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağıladığı iddiasıyla gazeteci Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulundu. Cem Küçük hakkındaki suç duyurularının 50 ilde yapılacağı ve ayrı ayrı tazminat davası da açılacağı belirtildi.

SAYGISIZCA İFADELER KULLANILDIĞI BELİRTİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre İHH, Mavi Marmara Şehitleri Aileleri ve Mavi Marmara Mağdurları Dayanışma Derneği üyeleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Küçük'ün 17 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin radikal İslamcılarla yollarını ayırması gerektiği yönünde beyanlar verdiği, konuyla alakası olmadığı halde Mavi Marmara davası ve şehitleri ile katılımcılarına yönelik saygısızca ifadeler kullanarak hakaret ettiği öne sürüldü.

DAVA AÇILMASI İSTENDİ

Cem Küçük'ün televizyonda kullandığı ifadelerin "Mavi Marmara katılımcılarına, şehit ve gazilerine ve organizasyonu destekleyenlere karşı hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturduğu" belirtilerek hakkında kamu davası açılması talep edildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Suç duyurusundan önce İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan İHH Yönetim kurulu üyesi Avukat Gülden Sönmez, "Türkiye'nin merhametli ve onurlu insanlarının yola çıkardığı ve dünyanın ortak vicdanını da içine alan Mavi Marmara organizasyonu yolcularına ve şehitlerine ağır şekilde hakaret eden ‘Mavi Marmaracıların da İslamcı çizgide olduğu gerekçesi ile FETÖ gibi tasfiye edilmesi' çağrısında bulunan Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunmak ve zihniyeti kınamak için bu gün adliyelerdeyiz" dedi.

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