Adana'daki Songül Erçil cinayetinde karar tek celsede çıktı

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ATALAY FİLİZ'İ ÖRNEK GÖSTERDİ



Son sözü sorulan Karaman, savcının mütalaasına tepki göstererek, "Savcı, sanki benimle olay yerindeymiş gibi anlattı. Olayı ben açığa çıkardım. Söyledikleri kanıma dokunduğu için böyle hareket ettim. Farklı bir niyetim olsaydı Atalay Filiz gibi başkalarını da öldürüp kaçabilirdim" dedi.