21 NİSAN 2017
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Adana'daki Songül Erçil cinayetinde karar tek celsede çıktı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:41:07 DHA

Fatih Karaman, savunmasında genç kadının milli duygularına hakaret ederek kendisini tahrik ettiğini öne sürdü

  • 1 Adana'daki Songül Erçil cinayetinde karar tek celsede çıktı
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    Adana'da çöp arıtma ve ayrıştırma tesislerinde geçen ocak ayında kadın bacağı bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, tonlarca çöpün içinde aramalar yapıldı.

  • 2 Adana'daki Songül Erçil cinayetinde karar tek celsede çıktı
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    Bu aramalar sonucunda bir de sol kol bulan polis, çöpleri ayrıştırıp inceledi. Çöplerin Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi'nden toplandığı belirlenince, polis bölgedeki otel ve pansiyonları araştırdı.

  • 3 Adana'daki Songül Erçil cinayetinde karar tek celsede çıktı
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    Kasaplar Çarşısı'ndaki bir pansiyonda yalnız yaşayan Songül Erçil'den bir haftadır haber alınamadığını öğrenen polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek genç kadının en son 30071 sokakta görüldüğünü belirledi.

  • 4 Adana'daki Songül Erçil cinayetinde karar tek celsede çıktı
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    Sokakta bulunan bir kahvehanede çalışan Fatih Karaman'ın olaydan sonra Uşak'a gittiğini öğrenince, teknik takip başlattı ve Adana'ya dönüşte otogarda gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden ve olayı detaylarıyla anlatan Karaman, tutuklandı.

  • 5 Adana'daki Songül Erçil cinayetinde karar tek celsede çıktı
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    ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İÇMEYE DEVAM ETMİŞ

    Fatih Karaman, Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Taciz ve tecavüz iddialarını kabul etmediğini söyleyen Karaman, savunmasında şunları  söyledi:

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 dakika önce
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