21 NİSAN 2017
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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Koçali'ye silahlı saldırı

Saldırıya uğrayan Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Koçali'nin durumu ciddiyetini koruyor

21 Nisan 2017 Cuma, 14:46:15 Güncelleme: 14:49:15 İHA

Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Koçali silahlı saldırıya uğradı. Alacak verecek davası yüzünden olduğu iddia edilen saldırıda ağır yaralanan Koçali ameliyata alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

E-5'TE SEYİR HALİNDEYKEN SALDIRIYA UĞRADI

Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Koçali beraberindeki 3 kişiyle birlikte E-5 karayolu üzerinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Koçali'nin alacak verecek meselesi yüzünden yeğeni O.K.'nin silahlı saldırısına uğradığı iddia edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ağır yarlanan Meclis Üyesi Koçali saldırı sırsında araçta bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Büyükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırılan Koçali'nin ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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