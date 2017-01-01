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Zonguldak
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Zonguldak'ta deredeki balık ölümleri tedirgin etti

Köylüler bölgedeki mandıralardan dereye bırakılan atıklar nedeniyle balıkların ölmüş olabileceğini söyledi

21 Nisan 2017 Cuma, 15:12:37 Güncelleme: 15:14:13 DHA

Zonguldak'ta, Çayköy Deresi'nde yaklaşık 1 kilometrelik alanda görülen balık ölümleri tedirginlik yarattı.

Sapça mevkisinden Filyos Çayı'na dökülen Çayköy Deresi'nin yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde balık ölümleri görüldü. Kayabaşı Köyü sakinleri, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Çevre ve Şehircilik Şube Müdürü Hüzeyfe Güneş, derede inceleme yaptı. Köylülerin şikayetlerini dinleyen Güneş, suyun ani ısınması ve soğuması nedeniyle ısı değişikliğinden balıkların ölmüş olabileceği bilgisini verdi. Köylüler ise bölgedeki mandıralardan dereye bırakılan atıklar nedeniyle balıkların ölmüş olabileceğini söyledi. Dereden incelemek için numune alan Güneş, köylülerin iddiasıyla ilgili de inceleme yapacaklarını belirtti.

"İÇME SUYUNA DA KARIŞABİLİR"

Köy sakinlerinden 56 yaşındaki Nail Çakar, son günlerde dere suyunun bulanıklaşmaya başladığını ardından da balık ölümlerinin yaşandığını söyledi. Derenin hemen yanında açılan su kuyusuyla 800 hanenin içme suyunun karşılandığını anlatan Çakar, şöyle konuştu:

"Bu derede bir kirlilik varsa içme suyuna da karışabilir. Dere kenarında sondajla yer altından su alınıyor. Köylülerin ihtiyacı karşılanıyor. Bu kirlilik o suya karışırsa sağlık sorunları çıkabilir. Balık ölümleri bizi tedirgin etti. Ben burada bu kadar balık ölümü görmedim. Zaman zaman bu dereye hayvanların bulunduğu mandıralardan zehirli atıkları, toplu su bıraktıkları söyleniyor. Daha önceden hayvan mandıralarından geldiği belirlendi, cezalar yazıldı. Caydırıcı bir durum olmadı. Şu anda dereler bulanık akıyor. Her 10 metrede bir balık ölümlerine rastlıyoruz."

54 yaşındaki Hayrullah Baş da az miktarda bulunan deredeki balıkların ölmeye başladığını ifade ederek, "Burada balık ölümlerini ilk defa gördüm. 5 senedir burada oturuyorum, derede bu kadar balık olduğunu bilmiyordum. Burada katliam olmuş. İrili ufaklı balıklar" dedi.


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