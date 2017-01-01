HDP Milletvekili Nursel Aydoğan ile Meral Danış Beştaş tahliye edildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve HDP Adana milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında tahliye kararı verildi. Aydoğan, 5 aydır tutuklu bulunuyordu. Aydoğan ve Beştaş'ın tahliye kararı ile HDP'nin tutuklu milletvekillerinin sayısı 11'e düşmüş oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden edinilen bilgilere göre, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından 103 yıla kadar hapsi istenen Aydoğan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcı Aydoğan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Aydoğan, iddianamede yer alan suçlamalara ilişkin savunma yaparak, suçlamaları reddetti.

Mahkeme Başkanının terörist cenazelerine neden katıldığı sorusuna Aydoğan, "Partimize oy verenlerin çoğu zaten bizden cenazelerini sahiplenmemiz ve taziyelerine katılmamız için talepleri oluyordu. İnsani ve vicdani olarak seçilmemiz ve haklarını savunmamız için bizlere oy veren tabanımızın cenazelerine katılırdım. Üyesi olduğum siyasi partimin aldığı karar doğrultusunda cenazelere katılırdım. Propaganda amaçlı bir şey yapmadım" yanıtını verdi.

Hakkındaki diğer suçlamaları da kabul etmeyen Aydoğan, tahliye talebinde bulundu. mahkeme, Aydoğan hakkında tahliye kararı verdi.



MERAL DANIŞ BEŞTAŞ HAKKINDA TAHLİYE KARARI



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi. 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Beştaş tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, Beştaş'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. İddianamede yer alan suçlamalara ilişkin savunma yapan Beştaş, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, oy çokluğuyla Beştaş hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve tahliye kararı verdi. Duruşmayı, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Leyla Birlik ve Mahmut Toğrul ile Beştaş'ın yakınları da izledi.

TALEP EDİLEN CEZA

İddianamede, HDP Adana Milletvekili Beştaş hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" ve "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

HDP'NİN TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ

Eş başkanlığı düşen Figen Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Siirt Milletvekili Besime Konca ve Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklu bulunuyor.