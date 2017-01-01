HDP Milletvekili Nursel Aydoğan tahliye edildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında tahliye kararı verildi. Aydoğan, 5 aydır tutuklu bulunuyordu. Aydoğan'ın tahliye kararı ile HDP'nin tutuklu milletvekillerinin sayısı 12'ye düşmüş oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden edinilen bilgilere göre, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından 103 yıla kadar hapsi istenen Aydoğan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcı Aydoğan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Aydoğan, iddianamede yer alan suçlamalara ilişkin savunma yaparak, suçlamaları reddetti.

Mahkeme Başkanının terörist cenazelerine neden katıldığı sorusuna Aydoğan, "Partimize oy verenlerin çoğu zaten bizden cenazelerini sahiplenmemiz ve taziyelerine katılmamız için talepleri oluyordu. İnsani ve vicdani olarak seçilmemiz ve haklarını savunmamız için bizlere oy veren tabanımızın cenazelerine katılırdım. Üyesi olduğum siyasi partimin aldığı karar doğrultusunda cenazelere katılırdım. Propaganda amaçlı bir şey yapmadım" yanıtını verdi.

Hakkındaki diğer suçlamaları da kabul etmeyen Aydoğan, tahliye talebinde bulundu. mahkeme, Aydoğan hakkında tahliye kararı verdi.

HDP'NİN TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ

HDP'de eş başkan Selahattin Demirtaş ve eş başkanlığı düşen Figen Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Siirt Milletvekili Besime Konca ve Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklu bulunuyor.