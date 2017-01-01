Can Dündar hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Can Dündar hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

DÜNDAR'IN TWITTER PAYLAŞIMLARI

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın edindiği bilgiye göre, Mehmet Akif Ceylan isimli bir vatandaş, BİMER üzerinden gazeteci Can Dündar hakkında şikayette bulundu. Ceylan şikayetinde Dündar'ın Twitter üzerinden vatana ihanet, vatanseverlere hakaret ettiğini belirtti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Can Dündar'ın "Slogan atan öğrenci terörist diye yargılanıyor, katliam sanıkları terörist sayılmıyor. Aklınız alıyor mu?" tweetini ve bazı haber paylaşımlarını tespit eden savcılık Dündar'ı ifadeye çağırdı.

5 AYRI YAKALAMA KARARI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu hazırladığı iddianamede, şüpheli Dündar'ın ikametinde bulunamadığı, hakkında çeşitli soruşturmalar ve davalar kapsamında 5 ayrı yakalama kararı olduğunu belirtti. Can Dündar hakkında atılı suçtan başlatılan soruşturmanın Adalet Bakanlığı iznine tabi olduğu ve soruşturma izni verildiği anlatılan iddianamede, Dündar'ın Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi. Can Dündar hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere iddianame hazırlandı.