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SON DAKİKA! Manisa'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Selendi olan deprem 8,81 kilometre derinlikte gerçekleşti

21 Nisan 2017 Cuma, 16:19:10 Güncelleme: 16:54:39 AA

Manisa'nın Selendi ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Selendi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli, Bursa ve Çanakkale'de de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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