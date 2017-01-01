21 NİSAN 2017
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Mersin'de kaybolan iki kardeş mağarada bulundu

21 Nisan 2017 Cuma, 18:14:30 DHA

Çocuklarına kavuşan aile sevinç gözyaşı döktü

  • 1 Mersin'de kaybolan iki kardeş mağarada bulundu
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    Mersin'in Erdemli İlçesi'nde kendilerinden haber alınamayan 2 kardeş, 1 gün sonra jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evlerine 3 kilometre uzaklıktaki mağarada bulundu.

  • 2 Mersin'de kaybolan iki kardeş mağarada bulundu
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    İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Küstülü Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Ayşe ve 40 yaşındaki Mevlüt Keskin çiftinin 3 çocuğundan 13 yaşındaki Hatice ve 11 yaşındaki Mehmet, dün öğleden sonra oynamak için evden çıktı. 

  • 3 Mersin'de kaybolan iki kardeş mağarada bulundu
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    Bir süre sonra ortadan kaybolan iki kardeşten bir daha haber alınamadı.

  • 4 Mersin'de kaybolan iki kardeş mağarada bulundu
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    Akşam eve gelmeyen çocukları için endişelenen baba Mevlüt Keskin durumu hemen jandarmaya haber verdi.

  • 5 Mersin'de kaybolan iki kardeş mağarada bulundu
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    AFAD ve jandarma ekipleri 2 kardeşi aramaya başladı.

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