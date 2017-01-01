21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Gaziantep
GÜNDEM

Gaziantep'te Suriyelilerin ruhsatsız polikliniğine baskın

'Beşir Sağlık Bilinçlendirme Hayır Derneği' adı altında açılan polikliniğin ruhsatsız olduğu ihbarını değerlendiren görevlilier, 1 kişinin ifadesini aldı

21 Nisan 2017 Cuma, 19:02:51 Güncelleme: 19:20:22 DHA

Gaziantep'te, Suriyelilerin ruhsatsız açtığı polikliniğe polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından baskın yapıldı.

Şahintepe Mahallesi'nde 1.5 yıl önce 'Beşir Sağlık Bilinçlendirme Hayır Derneği' adı altında açılan polikliniğin ruhsatsız olduğuna dair zabıtaya ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, polikliniğe baskın yaptı.

İnceleme yapan zabıta ekipleri, polikliniğin izinsiz ve ruhsatsız açıldığını tespit etti. İsmi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi adına açılan muayenehaneye polis ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerini çağıran zabıta ekipleri, içeride arama yaptı.

Suriyelilerin 40 lira karşılığında muayene edildiği ve 4 kişinin doktor olarak görev yaptığı saptanan merkezin yetkililerine ulaşılamazken, polis çalışan 1 kişinin ifadesini aldı.

Steril olmayan 2 katlı işyerinin hastane gibi dizayn edildiği görülürken, poliklinik hakkında yasal işlem başlatıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te feci kaza: 5 ölü, 5 yaralı
GÜNDEM

Katliam gibi kaza! 1,5 saat sonra ulaşıma açıldı
Kazada kopan atın kafası sürücüyü öldürdü
GÜNDEM

Böyle kaza ne görüldü ne duyuldu!
Gaziantep Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oranı
GÜNDEM

Gaziantep Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oranı
16 Nisan günü Türkiye’de hava nasıl olacak?
GÜNDEM

Referandum havası
Gaziantep'te saldırı planlayan DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı
GÜNDEM

Gaziantep'te saldırı planlıyormuş! O DEAŞ'lı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızda PYD'yi, YPG'yi barındırmayız
GÜNDEM

Erdoğan: Onlara devlet kurdurtmayız, dünya bunu böyle ...
Tunceli Pülümür'de düşen helikopterin enkazı Ankara'ya gönderildi
GÜNDEM

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Başbakan Yıldırım, Erdoğan'la görüşmek isteyen vatandaşı kırmadı
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM, VATANDAŞIN RİCASINI KIRMADI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınında kaza
GÜNDEM

İSTANBUL TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA!
Gaziantep'te Suriyelilerin ruhsatsız polikliniğine baskın
GÜNDEM

SURİYELİLERİN RUHSATSIZ POLİKLİNİĞİNE BASKIN! 1.5 YIL ÖNCE AÇILMIŞ!
'Reina saldırısını planlayanlardan biri Suriye'de öldürüldü'
GÜNDEM

ABD: REİNA SALDIRISINI PLANLAYANLARDAN BİRİ SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ