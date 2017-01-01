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İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 14 ilçenin bazı bölgelerinde 24 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek

21 Nisan 2017 Cuma, 19:43:58 Güncelleme: 19:59:26 AA

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 24 Nisan Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Eyüp, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Esenyurt, Zeytinburnu, Başakşehir, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Bayrampaşa ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 24 Nisan'da 08.00-19.00 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

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