21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şırnak
GÜNDEM

Şırnak şehidinin acı haberi eşine ulaştı

Terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın arkadaşları ve mahalle sakinleri, aileye taziyede bulundu

21 Nisan 2017 Cuma, 20:54:16 Güncelleme: 20:56:56 AA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın eşine acı haber ulaştırıldı.

Şehidin, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde yaşayan eşi Nuray Kaya'nın evine gelen meslektaşları, acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Etimesgut Belediyesi ekiplerince şehidin evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurulurken, sokak girişi ile eve Türk bayrakları asıldı.

Haberi alan şehidin arkadaşları ve mahalle sakinleri aileye taziyede bulundu.

Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel ve beraberindeki yetkililer de şehidin evine giderek, eşine taziyede bulundu, acısını paylaştı.

Şehit Kaya'nın 15 aylık Arda Yiğit isminde oğlunun olduğu ve eşinin de Ankara'da öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Şehit Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın 2 yıldır Şırnak'ta görev yaptığı ve doğu görevinin bitmesine bir ay kaldığı belirtildi.

Şehit Kaya'nın cenazesinin yarın Ahmet Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Elvanköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'a yükseldi
GÜNDEM

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'a ...
Şırnak'tan acı haber! 2 şehit
GÜNDEM

Şırnak'tan acı haber! 2 şehit
AK Parti toplantılarında 3 ilçeye alkışlı tebrik
GÜNDEM

AK Parti'den 3 ilçeye alkışlı tebrik
TSK: Şırnak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Şırnak'a hava harekatı: 13terörist öldürüldü
SON DAKİKA Şırnak'ta deprem meydana geldi
GÜNDEM

Şırnak'ta 4 büyüklüğünde deprem
En çok "Hayır" oyu alan ilçeler
GÜNDEM

Sayımlar tamamlandı! İşte en çok "Hayır" oyu alan ...
Tunceli Pülümür'de düşen helikopterin enkazı Ankara'ya gönderildi
GÜNDEM

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Çorum'da halk otobüsüne TIR çarptı: 8 yaralı
GÜNDEM

ÇORUM'DA FECİ KAZA! HALK OTOBÜSÜNE TIR ÇARPTI!
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
'Reina saldırısını planlayanlardan biri Suriye'de öldürüldü'
GÜNDEM

ABD: REİNA SALDIRISINI PLANLAYANLARDAN BİRİ SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ
Uşak'ta referandum protestosu: 14 gözaltı
GÜNDEM

UŞAK'TA REFERANDUM PROTESTOSU: 14 GÖZALTI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınında kaza
GÜNDEM

İSTANBUL TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA!