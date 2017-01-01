Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in haberine göre, üç günden bu yana Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, 29 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda teröristlerin ilk ateşinde 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar sürüyor.