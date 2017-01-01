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Hakkari'de 2 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde termal kameralarla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş altına alındı. Ölü ele geçirilen teröristlerin geçiş güzergahlarına el yapımı patlayıcı tuzakladıkları belirlendi

21 Nisan 2017 Cuma, 22:58:29 Güncelleme: 23:03:16 HABERTURK.COM

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Çukurca ilçesinde gece saatlerinde termal kameralarla terör örgütü PKK üyesi 2 terörist tespit edildi.

Bunun üzerine güvenlik güçleri, Çayırlı, Gezgintepe ve Kartepe üs bölgelerinden teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına aldı.

Operasyonda 2 terörist ölü ele geçirildi. Öldürülen PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahlarına el yapımı patlayıcılar tuzakladığı belirlendi.

PKK MAĞARASINDA MÜHİMMAT

Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Aktütün Köyü Mehendi Vadisi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 mağara tespit edildi.

Mağaralarda yapılan aramalarda, 1 adet varile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 8 kutu 12.7 mm doçka mermisi, 1 kutu 7.62 mm biksi mermisi, 15 adet kalaşnikof mermisi, 1 adet el bombası, 6 bidon benzin, 1 akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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