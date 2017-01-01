İzmir'deki izinsiz gösteride gözaltına alınan 25 kişiden 7'si tutuklandı

İzmir'de halk oylamasının ardından düzenlenen izinsiz gösterilerde gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen 25 şüpheliden 7'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyadan sokağa çıkılması yönündeki çağrılar sonrası toplumda kargaşa oluşturmak amacıyla hareket ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden izinsiz gösterilerin ilk günü gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesinden sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

İzinsiz gösterilerin ikinci günü gözaltına alınan 19 şüpheliden E.İ, E.T, B.B, E.A, D.B.H, H.B. ve K.K. tutuklanırken, ikisi yurt dışı çıkış yasağı almak üzere 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Tutuklanan zanlılar arasında Gezi Parkı olaylarında aktif rol oynayan ve yargılamaları devam eden kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Kendisini gazeteci olarak tanıtan ve Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında İstanbul'dan İzmir'e geldiğini ve izinsiz gösterileri sosyal medya aracılığıyla yayarak taraftar topladığı belirlenen K.K'nin de tutuklandığı öğrenildi.

Bu arada 20 Nisan günü Narlıdere Demokrasi Meydanı'ndaki izinsiz gösteride gözaltına alınan 2 kişi de işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.