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TSK: A400M ATLAS uçağının dördüncüsü envantere girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, stratejik nakliye uçağı A400M ATLAS'ın dördüncüsünün envantere girdiği belirtildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 01:26:49 Güncelleme: 01:44:42 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), ilki 12 Mayıs 2014 tarihinde envantere katılan A400M ATLAS uçağının dördüncüsünün envantere girdiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "7 Nisan 2017 tarihinde, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı/Kayseri'de; ilki 12 Mayıs 2014 tarihinde envantere katılan A400M ATLAS uçağının dördüncüsü, üs personeli ve ailelerin katılımı ile envantere girmiştir. A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı projesi programı 1985 yılında başlatılmış, Türkiye'nin katılımı ise 1988 yılında gerçekleştirilmiştir. Projeye Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye iştirak etmektedir. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 10 adet tedarik edilmesi planlanmıştır" denildi.

A400M ATLAS uçağının envantere girişinin sağlayacağı avantajların kaydedildiği açıklamada, "A400M ATLAS uçağının envantere girişi ile birlikte tek seferde daha ağır veya daha hacimli malzemeler taşınabileceği gibi daha önce hava yolu ile taşınamayan silah sistemleri ve araçlar da bir yerden başka bir yere intikal ettirilebilmektedir. A400M ATLAS stratejik ulaştırma uçağı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının sürat, menzil ve ağırlık olarak taşıma kapasitesi iki katına çıkmıştır. A400M sahip olduğu birçok yeni kabiliyet ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın her yerinde harekat yapabilme özelliğine sahip olmasını sağlamaktadır" ifadeleri yer aldı.

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