22 NİSAN 2017
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İzmir'de zorbalar bakın nasıl yakalandı!

22 Nisan 2017 Cumartesi, 03:02:46 HABERTURK.COM

Küçük yaşta kızların kaçırılıp para karşılığı evlendirilmesiyle gündeme gelen Kiraz, yine benzer bir zorbalığa sahne oldu. Jandarma, 17 yaşındaki Gülay S.’yi kaçırıp ormanda bir kulübeye kapatan 4 kişiyi, düşürülen telefondan hareketle yakaladı

  • 1 İzmir'de zorbalar bakın nasıl yakalandı!
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    İzmir’in Kiraz İlçesi’nde neredeyse bir ‘gelenek’ haline gelen kız çocuklarını kaçırarak evlendirme olayının bir yenisi, bu defa jandarmaya takıldı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre 3 yılda 80 küçük kızın mağdur olduğu ilçede zorbalığın adresi bu defa dikkatleri üzerine çeken Sırımlı ve Olgunlar köyleri değil başka bir mahalleydi. 

  • 2 İzmir'de zorbalar bakın nasıl yakalandı!
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    İddiaya göre, 21 yaşındaki Adem K. geçen hafta önceden tanıdığı 17 yaşındaki Gülay S.’nin yalnız olduğunu öğrenince 3 arkadaşını da yanına alarak genç kızın ailesiyle yaşadığı eve gitti. Adem K. sevdiğini söylediği Gülay S.’den kendisiyle kaçmasını istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. 

  • 3 İzmir'de zorbalar bakın nasıl yakalandı!
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    Bunun üzerine Adem K. arkadaşlarının da yardımıyla ağzını bantladığı Gülay S.’ zorla otomobile bindirip kaçırdı. Boğuşma sırasında Adem K. cep telefonunu düşürdü. 4 kişi, kaçırdıkları kızı Kibar Mahallesi’nde ormanlık alandaki bir kulübeye kilitledi. Olay anında köy kahvesinde olan baba Yusuf S. kızını evde bulamayınca jandarmaya haber verdi. 

  • 4 İzmir'de zorbalar bakın nasıl yakalandı!
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    Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yeri incelemesinde bulunan telefonun Adem K.’ya ait olduğunu belirledi. Telefondan son görüşülen kişileri teknik takiple bulan ekipler, kaçırılan kızın Kibar Mahallesi’nde ormanlık alanda bir kulübede tutulduğunu tespit etti. 

  • 5 İzmir'de zorbalar bakın nasıl yakalandı!
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    İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Koçyiğit’in yönettiği operasyonla 24 saat içinde Gülay S.’nin yerini bulan jandarma, bölgeyi ablukaya alarak operasyon düzenledi. 

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