İzmir'de zorbalar bakın nasıl yakalandı!

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İzmir’in Kiraz İlçesi’nde neredeyse bir ‘gelenek’ haline gelen kız çocuklarını kaçırarak evlendirme olayının bir yenisi, bu defa jandarmaya takıldı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre 3 yılda 80 küçük kızın mağdur olduğu ilçede zorbalığın adresi bu defa dikkatleri üzerine çeken Sırımlı ve Olgunlar köyleri değil başka bir mahalleydi.