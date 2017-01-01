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CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Tezcan
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Habertürk’e çarpıcı açıklamalar yaptı

Partisinin sandık sonuçlarına ilişkin atacağı hukuki adımlar konusunda “Sürprizlere hazır olun” mesajını veren CHP Genel Başkanı Yardımcısı Tezcan: “Hiç kimsenin bilmediği ve bugüne kadar denemediği hukuki seçenekleri araştırıyoruz. Seçkin hukukçular, ulusal ve uluslararası yöntemleri inceliyor”

22 Nisan 2017 Cumartesi, 04:51:19 Güncelleme: 05:06:30

Mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına karşı yapılan itirazın reddedilmesinin ardından, bundan sonra atılacak hukuki adımlar konusunda yapılan çalışmaların başkanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Gazete Habetürk'ten Düzgün Karadaş'a çarpıcı açıklamalar yaptı:

TEKNİK İNCELEME:

(Adalet Bakanı’nın YSK’nın kararları hakkında “AYM’nin inceleme yetkisi yok” açıklaması) Hukukta olaylara tek bir pencereden bakılmaz. Uzman hukukçular şu anda bu kararı tartışıyor. Bir kısmı, AYM’nin bu yönde geçmişte aldığı kararların yanlış olduğunu söylüyor. Bir kısmı, şu anda verilen kararın geçmişteki kararların kapsamında olmadığını söylüyor. Şu anda bütün bu hukuki seçenekleri teknik olarak değerlendiriyoruz. Adalet Bakanı’nın söylediğinin 10 katı seçeneği değerlendiriyoruz.

SÜRPRİZ BAŞVURU:

Başka hukuki yolları da araştırıyoruz. AYM’ye başvuru için 1 aylık, AİHM’ye başvurmak içinse 6 aylık süre bulunuyor. Bunun için şu ana kadar konuşulan bütün hukuki seçenekleri tartıştığımız gibi, gündemde konuşulmayan başka sürpriz bazı hukuki seçenekler üzerinde de duruyoruz. Hiç kimsenin bilmediği ve bugüne kadar denemediği hukuki seçenekleri araştırıyoruz. Bunun için Türkiye’nin seçkin hukukçularıyla çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Hem ulusal hem uluslararası bütün hukuki seçenekleri en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz. 10 günlük süre içinde bunu tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamladıktan sonra genel başkan ve partimizin yetkili organlarının vereceği siyasi karar gelecek.

PARÇASI OLMAYIZ:

(Anayasa değişikliğine uyum yasaları Meclis’te görüşülürken CHP’nin tavrı ne olacak?) Önümüzdeki günlerde anayasa değişikliğine uyum yasalarını Meclis’in gündemine getirmeye çalışacaklar. Uyum yasaları konusunda nasıl davranacağımızı partimizin yetkili kurullarında görüşeceğiz. Fakat bu referandumun meşru olduğu algısını yaratmayacak adımlar atarız. Bu Anayasa değişikliği yürürlüğe girebilir ama meşru değil. Düzeltilmediği sürece, hukuk veya siyaset yoluyla iptal edilmediği sürece meşruiyet tartışması sürekli devam edecektir. O yüzden bu değişikliğin meşruiyetini güçlendirecek bir çalışmanın parçası olmayız. Meşruiyet tartışmasını sürekli gündemde tutarak demokrasiyi her koşulda savunacak bir siyasi çizgiyi izleyeceğiz. Parlamentodaki tutumumuz da bu çerçevede olacak.

 

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