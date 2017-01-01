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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (22 Nisan 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 22 Nisan 2017 Cumartesi günü operasyon haberleri

22 Nisan 2017 Cumartesi, 07:06:47 Güncelleme: 08:10:47

15 Temmuz FETÖ başarısız darbe girişimininin ardından yurt genelinde FETÖ üyelerine ve destekçilerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İşte 22 Nisan 2017 Cuma günü FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan, bylock kullanan ve tutuklanan kişi sayısı ve FETÖ operasyonları...

İSTANBUL'DA 'FETÖ' OPERASYONU

İstanbul'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Üsküdar ve Ümraniye başta olmak üzere kent genelinde birçok adrese operasyon düzenledi.

Çalışmalara Terörle Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler de destek verdi.

Operasyon kapsamında Üsküdar Küplüce Mahallesi Gayret Sokağı'nda bir apartmanın üçüncü katındaki daireye giren ekipler arama yaptı. Ekiplere destek veren özel harekat polisleri, aramalar sırasında bina dışında önlem aldı.

Yavuztürk Mahallesi Bayramiçli Mehmet Sokağı'nda bir binaya ve Ümraniye Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokağı'nda bir apartmana da baskın yapan ekipler, aramalarının ardından bu adreslerden ayrıldı.

Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. (AA)

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