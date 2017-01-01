22 NİSAN 2017
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Bursa'da kaza yapıp öldü sanılan şoför 10 dakika sonra kendine geldi

Murat D.'nin olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin kontrolünün ardından düşük tansiyon nedeniyle baygınlık geçirdiği anlaşıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:42:46 Güncelleme: 09:44:35 İHA

Bursa'da bir taksi sürücüsü hareket halindeyken direksiyon başında bayıldı. Kontrolden çıkan taksi karşı şeride geçip kaldırıma çıktı. Öldü zannedilen taksi sürücüsü 10 dakika sonra kendine gelirken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, 16 T 0065 plakalı taksi dün gece saat 23:00 sıralarında Altıparmak Caddesi'nden Altıparmak Meydanı'na doğru seyrederken sürücüsü Murat D. (55) direksiyon başında bayıldı. Sürücünün baygın halde direksiyona sarıldığı taksi, önce karşı şeride geçti, ardından da kaldırıma çıkıp yol kenarındaki direğe çarptı. Şans eseri karşı şeritten otomobilin gelmemesi ve kaldırımda yayanın bulunmayışı kazada facianın yaşanmasına engel oldu.

ÖLDÜ SANDILAR

Baygın haldeki sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Kalp krizi geçirip öldü sanılan sürücü, 10 dakika sonra kendine geldi. Murat D.'nin olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin kontrolünün ardından düşük tansiyon nedeniyle baygınlık geçirdiği anlaşıldı. Ticari taksi vatandaşların yardımıyla kaldırımdan yola indirildi.

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