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İzmir'de korkunç infaz

Deryan Kırmızıbel'in darp edildikten sonra başına isabet eden 2 kurşunla öldüğü otopsi ile tespit edildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:25:48 Güncelleme: 10:32:13 İHA

İzmir'de bir arazide başından vurularak öldürülmüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Urla ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası 26 yaşındaki Deryan Kırmızıbel'den 19 Nisan'dan bu yana haber alınamadı. Kırmızıbel'in telefon çağrılarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, Deryan Kırmızıbel'in cansız bedenini Kuşçular Mahallesi Çakallar Mevkii'nde bir arazide buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Kırmızıbel'in başından vurulduğunu tespit etti. Deryan Kırmızıbel'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu, Deryan Kırmızıbel'in darp edildikten sonra başına isabet eden 2 kurşunla öldüğü tespit edildi. Öte yandan polis ekiplerinin cinayet zanlılarının yakalanması için başlattığı arama çalışmaları sürdürüyor.

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