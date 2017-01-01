22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Manisa
GÜNDEM

Manisa'da art arda depremler

Manisa ve ilçelerinde, iki büyük depremin ardından sabaha kadar hafif büyüklükte sarsıntılar meydana geldi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:08:12 Güncelleme: 11:10:49 DHA

Manisa'da dün gündüz saatlerinde bir saat arayla meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki iki depremin ardından kentte gece boyunca da hafif sarsıntılar kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre; Manisa'nın Selendi İlçesi, dün saat 16.09'da, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem korkuttu. Bu ilk depremden 1 saat 4 dakika sonra, saat 17.13'te, bu kez merkez üssü Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler olan 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Bu ikinci deprem de İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde hissedildi. Özellikle İzmir ve Manisa ile ilçelerinde oturanlar korku ile ev ve işyerlerinden çıktı.

Manisa ve ilçelerinde, iki depremin ardından sabaha kadar hafif büyüklükte sarsıntılar meydana geldi. İlk depremden sonra aradan geçen 16.5 saatte, sabah 08.30'a kadar, 2 büyük depremin dışında, büyüklükleri 1.4 ile 3.7 arasında değişen 109 sarsıntı oldu. Ancak bunlar fazla hissedilmedi. Manisa genelindeki 109 sarsıntıdan, Selendi merkezli olan saat 20.47'deki 3.7 ve saat 23.25'teki 3.6 büyüklüğündeki depremler dikkat çekti. Kentte hayatın normal olarak sürdüğü görüldü.

EGE'DEKİ DİĞER KENTLER DE SALLANDI

Ege Bölgesi'ndeki diğer kentlerde de depremler oldu. Dün saat 21.46'da Ege Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ayrıca Uşak'ın Karahallı İlçesi'ne bağlı Buğdaylı Köyü merkezli olarak da saat 23.25'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizli'de de bugün saat 01.21'de, merkez üssü Pamukkale İlçesi olan 3.7 büyüklüğündeki bir deprem kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA! Manisa'da 4.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem
GÜNDEM

Manisa'da art arda depremler!
Manisa'da bir kişi eşini ve sevgilisini yatak odasında yakaladı
GÜNDEM

Eşini ve sevgilisini yatak odasında bastı! Gardırobun ...
Soma davasında, Can Gürkan'a ilk hapis cezası sahtecilikten
GÜNDEM

Soma davasında Can Gürkan'a ilk hapis cezası o ...
Manisa'da 20 günde 102 deprem
GÜNDEM

Korkutan hareketlilik! 20 günde 102 deprem
Manisa'da bir kişi valilik önünde soyundu
GÜNDEM

Bir anda soyundu! "Deliye neden kelepçe takılıyor?"
SON DAKİKA - Manisa'da deprem!
GÜNDEM

Manisa'da deprem
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (22 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 22 NİSAN GÜNLÜĞÜ
TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza
GÜNDEM

TEM'DE KAZA! TRAFİK KİLİT
MHP referandum sonuçlarının bilimsel analizini yaptıracak
GÜNDEM

MHP SANDIĞIN BİLİMSEL ANALİZİNİ YAPACAK
İzmir'de korkunç infaz
GÜNDEM

KORKUNÇ OLAY! EVLİ, İKİ ÇOCUK BABASIYDI...
Van'da bir ahırda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
GÜNDEM

AHIRDAN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Öldü sanılan şoför 10 dakika sonra kendine geldi
GÜNDEM

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ DEDİLER, 10 DAKİKA SONRA...