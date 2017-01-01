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Esenyurt'ta ayakkabıları çalıp elektrik kablolarına astılar

Esenyurt'ta elektrik kablolarına asılı onlarca ayakkabı ilginç görüntüler oluşturdu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:29:50 Güncelleme: 11:52:47 İHA

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir sokakta bulunan elektrik tellerine asılı çeşit çeşit onlarca ayakkabı ilginç görüntüler oluşturdu. Kablolarda terlikten, bota, spor ayakkabısından, kadın ayakkabılarına kadar onlarca çeşit ayakkabı bulunuyor.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre mahallenin gençleri ve çocukları apartmanlara girerek ayakkabıları çalıyor. Çaldıkları ayakkabıları da sokakta bulunan elektrik tellerinin üzerine atıyorlar. Daha sonra ihtiyacı olan kişiler de beğendikleri ayakkabıyı alarak kullanıyor.

"SEVGİLİLER GÜNÜNDE BİLE ALIYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Muratcan Morkoç isimli vatandaş, "Ayakkabıları çalıp telle atıyorlar. İhtiyaç duyunca da oradan alıp kullanıyorlar. Sevgililer Günü'nde bile alıyorlar. Elektrik akımına kapılmamak için tellerden ayakkabılar boruyla alınıyor" diye konuştu.

"BELEDİYE TOPLADI 2 GÜN SONRA GENE OLDU"
Bir başka mahalle sakini ise "İlk başta 2-3 tane vardı sonra belediye geldi topladı. Arkadaşlar hırs yaptı galiba 2 gün sonra her tarafı ayakkabı ile doldurdular" şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek ayakkabıları topladı.

 

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