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Adana'da pazarcıların yer kavgası

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunu iyi olduğu, bir kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:33:13 Güncelleme: 11:38:29 AA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pazarcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kapalı semt pazarında satış yapan 2 pazar esnafı arasında tezgah yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada 5 pazarcı yaralandı. Vatandaşlar tarafından özel bir tıp merkezine götürülen yaralılar, buradaki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunu iyi olduğu, bir kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, kavganın yaşandığı pazar yerinde incelemelerde bulunarak görgü tanıklarından bilgiler aldı.

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