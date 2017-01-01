22 NİSAN 2017
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Konya
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Konya'da şampiyon genç bıçaklı kavgada öldürüldü

İki grup arasındaki barışma konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. Emrah A., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile tartıştığı Mustafa Umut Çaka'yı kalbinden ve karın boşluğundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:53:05 Güncelleme: 12:20:48

Konya'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bilek güreşinde Konya il birinciliği ve Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan 19 yaşındaki Mustafa Umut Çaka bıçaklanarak öldürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre, olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddialara göre aynı mahallede oturan iki arkadaş grubu arasında kız meselesi nedeni ile husumet vardı. Yine aynı mahallede oturan iki genç husumeti bitirmek için iki grubu parkta buluşturdu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İki grup arasındaki barışma konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. Bu sırada 18 yaşındaki Emrah A., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile tartıştığı 19 yaşındaki Mustafa Umut Çaka'yı kalbinden ve karın boşluğundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çaka burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis cinayet zanlısı Emrah A.'yı bir arkadaşının evinde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bıçaklanarak hayatını kaybeden Mustafa Umut Çaka'nın yaklaşık 6 yıldır bilek güreşi yaptığı ve başta iller arası şampiyonluğu olmak üzere birçok Türkiye derecesinin bulunduğu öğrenildi. Çaka'nın bir süre önce babasını kaybettiği, annesi ve kızkardeşi ile birlikte yaşadığı belirtildi.

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