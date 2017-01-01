Kastamonu'da ayı, köy yolunda önüne çıkan aracı taşladı

Kastamonu'da köy yoluna kadar inen ayı, karşısına çıkan araçtan kaçmaya çalışırken aracı taş yağmuruna tuttu.

Kastamonu'nun Cide ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sipahi Köyü'nde yerleşim alanlarına kadar inen ayı, yoldan geçenlere korku dolu dakikalar yaşattı. Köy yolunda karşılaştığı araçtan kaçmaya çalışan ayı, yol boyu koşmaya başladı. Koştuğu esnada ayaklarıyla arkasından gelen aracı taş yağmuruna tutan ayı, aracın farlarından ürktü ve yoldan çıkarak ormanlık alana doğru kaçtı. Köy yolunda ayı ile karşılaşan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.