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İzmirli işadamı Mert Aydoğdu öldüresiye dövüldü

Mert Aydoğdu, olay anını anlatarak, "Evime yaklaştım, arkadan takip eden araç durdu. İçinden inen 5 kişi sopalarla üstüme hücum etti. Kendime korumaya çalışsam da başaramadım" dedi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:05:18 Güncelleme: 13:09:41 İHA

İzmirli işadamı Mert Aydoğdu, Alsancak semtindeki evinin önünde 5 kişinin sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayarak ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de dış ticaretle uğraşan Mert Aydoğdu, Alsancak semtindeki evinin önüne aracını park etti. İddialara göre, bu sırada evinin önündeki beyaz araçtan 5 kişi indi. Bu kişiler, ellerindeki sopa ve bıçakla Mert Aydoğdu'ya saldırdı. İşadamı, aldığı üst üste darbelerle kanlar içerisinde kaldı. Darp edilen Aydoğdu, aldığı darbelerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mert Aydoğdu, olay anını anlatarak, "Evime yaklaştım, arkadan takip eden araç durdu. İçinden inen 5 kişi sopalarla üstüme hücum etti. Kendime korumaya çalışsam da başaramadım" dedi. Mert Aydoğdu, tedavisinin ardından taburcu edildiğini de söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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