Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde paylaşılan afişler, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görselleriyle donatıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanan afişlerde, Ulus'taki Birinci Meclis binası ve ellerinde Türk bayrağı olan miniklerin fotoğraflarına yer verildi. Yüksek çözünürlüklü afişler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev yaptığı yerlerdeki binalara asılacak.

TSK'DAN "KÜÇÜK HANIMLAR, KÜÇÜK BEYLER" VİDEOSU

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" videosu hazırlandı.



TSK, 23 NİSAN'DAN ÖNCE O KARELERİ YAYINLADI

HAVA KUVVETLERİ'NDEN 23 NİSAN VİDEOSU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir video hazırlandı. Kamu spotu filminde Anadolu'da bir köy okulunda okuyan küçük bir çocuğun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bir mektup yazarak, pilot ve uçak görme hayalini iletmesi ile başlıyor. Çocuğun sayın "Havacı Komutan" başlığı ile yazdığı samimi mektubu işleme koyan Hava Kuvvetleri Karargahı, taleple ilgili olarak Konya'da bulunan Türk Yıldızlarını görevlendiriyor. Askeri bir ekip, köy okulunu ziyaret ederken, 7 uçaktan oluşan dünyaca ünlü akrobasi ekibide daracık bir vadide yer alan ilkokulun üzerinde bir gösteri uçusu gerçekleştiriyor.



JANDARMA'DAN 23 NİSAN'A ÖZEL KLİP

Jandarma Genel Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Jandarma Bando Komutanlığı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ortaklığında özel hazırlanan video klip, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

JANDARMA'DAN 23 NİSAN KLİBİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip çekti.Klipte, atlı jandarma, asayiş ve sualtı ekipleri gibi, önemli ve göz dolduran ekiplerin görevlerinde çocuklar rol aldı.