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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı

Abdurrahman Külünk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etmek için Karacahmet Mezarlığı'na geçti

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:59:46 Güncelleme: 15:31:19 DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abdurrahman Külünk'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.  

97 yaşında vefat eden Abdurrahman Külünk'ün tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze aracına kadar yürüdü.



ANNE VE BABASININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Abdurrahman Külünk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na giderek annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret edip Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlık ziyaretinin ardından yeniden Kısıklı'daki konutuna geçti.

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