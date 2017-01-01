Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahman Külünk'ün cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abdurrahman Külünk'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
97 yaşında vefat eden Abdurrahman Külünk'ün tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze aracına kadar yürüdü.
ANNE VE BABASININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİ
Abdurrahman Külünk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na giderek annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret edip Fatiha okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlık ziyaretinin ardından yeniden Kısıklı'daki konutuna geçti.
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