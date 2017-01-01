Sultanahmet'e 1453 metrekarelik lale halı

Kadir Topbaş, açılış töreninde bir konuşma yaparak "Bugün açılışını yapmakta olduğumuz dünyanın en büyük canlı çiçek halısı, fetih münasebeti ile 1453 metrekare olarak yapıldı.
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Hepsi saksılı, kesme çiçek değil, canlı çiçek. Büyük bir emek ile bu tasarlandı.
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Şehrimize bu güzelliği yansıtırken, inanıyorum ki dünyayı da takip ettirecek bir hale geldi.
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İstanbul fethinin 564. yılı münasebeti ile 564 bin adet lale şu anda hali içerisinde açmakta, bu güzelliği dünyaya yansıtmakta. Bizim kültürümüzde mistik değeri açısından çok önemli" dedi.
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Bu yıl 3. defa yapılan "dünyanın en büyük lale halısı" turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Halı motifi kullanılarak dizayn edilen lalelerin önünde fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistler manzaranın keyfini çıkardı.