22 NİSAN 2017
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Sultanahmet'e 1453 metrekarelik lale halı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:04:29 DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sultanahmet Meydanı'nda 564 bin laleden oluşan 1453 metrekarelik lale halının açılışını yaptı.

  • 1 Sultanahmet'e 1453 metrekarelik lale halı
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    Sultanahmet Meydanı'ndaki halının etrafı demir bariyerle çevrildi.

  • 2 Sultanahmet'e 1453 metrekarelik lale halı
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    Vatandaşlar açılış törenini bariyerlerin arkasından izledi.

  • 3 Sultanahmet'e 1453 metrekarelik lale halı
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    Kadir Topbaş, açılış töreninde bir konuşma yaparak "Bugün açılışını yapmakta olduğumuz dünyanın en büyük canlı çiçek halısı,  fetih münasebeti ile 1453 metrekare olarak yapıldı.

  • 4 Sultanahmet'e 1453 metrekarelik lale halı
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     Hepsi saksılı, kesme çiçek değil, canlı çiçek. Büyük bir emek ile bu tasarlandı.

  • 5 Sultanahmet'e 1453 metrekarelik lale halı
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     Şehrimize bu güzelliği yansıtırken, inanıyorum ki dünyayı da takip ettirecek bir hale geldi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 23 dakika önce
    o meydana halı deseni gibi saçma bişey yerine islami türklüğü anlatan bir desen daha çok yakışırdı
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