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İstanbullular dikkat! Pazartesi bu yollar kapalı

24 Nisan Pazartesi günü Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Adanaspor maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

22 Nisan 2017 Cumartesi, 18:42:02 Güncelleme: 19:08:40 AA

Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak, Beşiktaş-Adanaspor maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş- Adanaspor Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından Kadırgalar alt baş ışıklara kadar olan kısım trafiğe kapatılacak, trafik akımı, Süleyman Seba Caddesi'nden Bayıldım Caddesi Stadyum arkasına yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi'ne kadar trafiğe kapatılacak, trafik akımı Beşiktaş istikametine verilecek.

 

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