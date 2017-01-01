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Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu

Bölgeye giden jandarma ekipleri, bomba imha ekiplerine haber verdi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 19:14:50 Güncelleme: 19:16:52 AA

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda patlamamış top mermisi bulundu.

Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyü yakınındaki Eroğlu Şehitliği bölgesinde top mermisi bulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, merminin bulunduğu alanı güvenlik şeridine alarak bomba imha ekiplerine haber verdi.

Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi, incelemelerin ardından imha edilmek üzere muhafazaya alındı.

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