Zonguldak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi̇ hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.
Kazada, 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Midibüsten çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.