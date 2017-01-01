22 NİSAN 2017
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Zonguldak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

22 Nisan 2017 Cumartesi, 20:34:31 İHA

  • 1 Zonguldak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi̇ hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

  • 2 Zonguldak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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    Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

  • 3 Zonguldak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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    Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.

  • 4 Zonguldak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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    Kazada, 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 

  • 5 Zonguldak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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    Midibüsten çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

     

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