22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Diyarbakır
GÜNDEM

Diyarbakır Kulp'ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede teröristlerle yaşanan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 21:16:26 Güncelleme: 23:28:11 AA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda güvenlik kuvvetleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Özal tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatılmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup teröristle karşılaşıldı.

Güvenlik kuvvetlerinin teröristlere 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi ile çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı. Helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 askerden biri yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. 

PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Yeşilköy, Tepecik, İslamköy, Dolun, Yaylak, Ağaçkorur ve Alaca köylerinde önceki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    kökünü kazıyın bunların. Allah askerimize yardım etsin
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
HDP Milletvekili Nursel Aydoğan ile Meral Danış Beştaş tahliye edildi
GÜNDEM

HDP'de ikinci tahliye
Diyarbakır Ergani'de silahlı saldırı
GÜNDEM

Diyarbakır'da silahlı saldırı! Güvenlik korucusu ...
Diyarbakır Kulp'ta 7 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
GÜNDEM

Diyarbakır'da 7 köyde sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da mide bulandıran olay
GÜNDEM

12 yaşındaki kızın yazdığı otobiyografi mide ...
En çok "Hayır" oyu alan ilçeler
GÜNDEM

Sayımlar tamamlandı! İşte en çok "Hayır" oyu alan ...
Diyarbakır Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oy Oranı
GÜNDEM

Diyarbakır Referandum Sonuçları 2017 Evet Hayır Oy ...
Zonguldak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM

ZONGULDAK'TA KATLİAM GİBİ KAZA! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI
Erdoğan: Birileri diktatör diyor, varsın desinler sesimizi yükselteceğiz
GÜNDEM

ERDOĞAN: BİRİLERİ DİKTATÖR DİYOR, VARSIN DESİNLER SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ
CHP'nin referandum toplantısı sona erdi!
GÜNDEM

CHP'NİN REFERANDUM TOPLANTISI SONA ERDİ! İŞTE DETAYLAR...
Diyarbakır Kulp'ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DAN ACI HABER
Sporcuları taşıyan servis kaza yaptı: 12 yaralı
GÜNDEM

SPORCULARI TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI: 12 YARALI
Mustafa Destici: İdam artık gelsin
GÜNDEM

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN 'İDAM' AÇIKLAMASI