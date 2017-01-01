Diyarbakır Kulp'ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda güvenlik kuvvetleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Özal tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatılmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup teröristle karşılaşıldı.

Güvenlik kuvvetlerinin teröristlere 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi ile çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı. Helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 askerden biri yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Yeşilköy, Tepecik, İslamköy, Dolun, Yaylak, Ağaçkorur ve Alaca köylerinde önceki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtildi.