SON DAKİKA

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Diyarbakır Kulp'ta çatışma: 3 asker yaralı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede teröristlerle sıcak temas sağlandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 21:16:26 Güncelleme: 21:24:44 İHA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda güvenlik kuvvetleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatılmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup teröristle karşılaşıldı.

Güvenlik kuvvetlerinin teröristlere 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi ile çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtildi.

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