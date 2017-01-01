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Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP'nin referandum toplantısı sona erdi!

Toplantıda, Meclis'te daha aktif bir mücadaleyle bundan sonraki sürecin yürütülmesi konusunda mutabık kalındı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 21:29:12 Güncelleme: 21:43:15 AA

CHP TBMM Grubu, halk oylamasının sonuçlarını değerlendirmek üzere, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleşen toplantı, 6 saat 40 dakika sürdü. Sonrasında bir açıklama yapılmayan toplantıda, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçları masaya yatırıldı.

Milletvekillerinin söz alarak değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, sonuçlara ilişkin sunumlar da yapıldı.

Grup toplantısında 50'ye yakın milletvekili söz aldı. Bu milletvekillerinin her biri referandum sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparken, bundan sonra yapılması gerekenler hakkında da fikirler sundu.

Toplantıda "Hayır" verilen oyların önemine dikkat çekilirken, bundan sonraki süreçte ise bütün Türkiye'yi kucaklayan bir dil geliştirilmesi gerektiği anlatıldı.

Grup toplantısında, CHP'nin tüm kesimlerin hukukunu koruması gerektiği vurgulandı.

MECLİS'TEN ÇEKİLME KONUSU ELE ALINDI

Toplantıda MYK'nın yapıldığı gün tartışmalara neden olan CHP'nin TBMM'den çekilme konusu da ele alındı.

CHP TBMM Grubu, Meclis'te daha aktif bir mücadaleyle bundan sonraki sürecin yürütülmesi konusunda mutabık kaldı.

Halk oylaması sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar da toplantıda değerlendirildi.

Bu konuda da partinin hukukçularıyla görüşmeler yaparak, hem "Evet" hem "Hayır" diyen bütün seçmenlerin hukukunu korumak için her türlü hukuki mücadaleyi bundan sonra da sürdürme kararı alındı.

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