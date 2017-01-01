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Konya kaza
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Sporcuları taşıyan servis kaza yaptı: 12 yaralı

Antalya'daki Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılan sporcuları taşıyan minibüs, Konya'da kaza yaptı. Yaralanan sporcular hastaneye kaldırıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 22:24:06 Güncelleme: 23:03:00 AA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sporcuları taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Seydişehir- Antalya çevre yolunda Ramazan Ayyürük idaresindeki minibüs, Dumlupınar kavşağında Ferhat Gürgeç'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki Zaza Varididze, Muhammed Almacı (14), Resul Taş, (14) Tahsin Öztürk, (14) Furkan Dalkılıç, (15) Kadem (14) ve Yasin Öztürk (15), Görkem Atasert (14), Kürşat Demir (15), Talha Ümeyir Ateş (15), Serhat Kın (14) ve Burak Kaya (15) yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Almacı ve Atasert'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Minibüstekilerin, Antalya'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan memleketleri Artvin'e döndükleri öğrenildi.

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