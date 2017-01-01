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Abdullah Gül: Memleketin içinde bulunduğu durum malum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunceli'de şehit olan Polis Memuru Ahmet Kamil Cihan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

23 Nisan 2017 Pazar, 11:36:56 Güncelleme: 11:40:07 İHA

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit düşen Polis Memuru Ahmet Kamil Cihan'ın ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül "Memleketin içinde bulunduğu durum malum, Allah millete yardım etsin" dedi. Gül, ülkede bundan sonraki süreçte huzurun hakim olmasını istediğini söyledi.

"ARTIK HEPSİNİN AİLELERİNİ ARAYAMIYORUM"

Şehidin Hürriyet Mahallesindeki evinde, 11. Cumhurbaşkanı Gül ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı, baba Ejder Kilci karşıladı. Acılı aileye başsağlığı dileyen Gül, ülkede bundan sonraki süreçte huzur hakim olmasını dileyerek, “Nereden bir şehit haberi gelse üzülürüm. Artık hepsinin ailelerini arayamıyorum ama maalesef hemşehrilerimizden, Kayseri'den de çok şehit çıkıyor, onların hepsinin ailelerini arıyorum, başsağlığı diliyorum, acılarını paylaşıyorum. Dün gece de Kayseri'ye gelince bizzat gelerek, acınızı paylaşayım istedim. Allah başka acı vermesin, mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah memlekete, millete yardım etsin. Böyle asil bir milletin daha fazla acılar çekmesine de inşallah fırsat vermesin. Bütün arzumuz memlekette huzurun, barışın hakim olması, herkesin memleketinde başı dik bir şekilde, her karış toprağında rahat bir şekilde yaşaması, gezmesi.” diye konuştu.

Bölgenin şartlarının zor olduğunu da belirten Gül, genç yaşta vatan için canını vermenin büyük bir fedakarlık olduğunu söyledi. Gül, okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından, aileye sabır dileyerek evden ayrıldı.

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