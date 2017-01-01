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23 Nisan kutlamasında balon patladı! Yaralılar var

Batman'da 23 Nisan kutlamaları sırasında helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay nedeniyle etkinlik iptal edildi

23 Nisan 2017 Pazar, 11:52:18 Güncelleme: 13:09:03 İHA

Batman'da Atatürk Parkı’nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİK: 5'İ ÖĞRETMEN 8 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Batman Valiliği'nden 23 Nisan kutlamaları sırasında balonların patlaması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde Atatürk Parkında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında uçan balonların kazara alev alması sonucu 5 öğretmen 1 öğrenci 2 vatandaşımız hafif bir şekilde yaralanmıştır" denildi.

Batman'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinin gösterileri, havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi. 

PANİK YAŞANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri saat 10.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda başladı. Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan vekili Şevket Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Topuz, kamu görevlileri, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldığı etkinlikler, halay çekilmesi ve dans gösterisi ile başladı. Öğrencilerin halay çekmesi sırasında, gösterilerileri izleyen vatandaşların bulunduğu yere iple bağlanan ve havada olan Türk bayraklı balonlar, sıcağın etkisiyle alev alarak patlamaya başladı. Havadan düşen parçaların üzerine düştüğü iki kadının saçları ve elbiseleri yanarken, balonların patlaması üzerine vatandaşlar arasında panik yaşandı.

Panik ve koşturmaca sırasında bir vatandaş bayılırken, Vali Ahmet Deniz patlamanın olduğu yere gelerek, etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Balonların patlaması sırasında saçları yanan 2 kadın ve bayılan bir erkek vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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