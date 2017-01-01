Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, 81 yaşında hayatını kaybetti.

ERDOĞAN TEZİÇ KİMDİR?

Erdoğan Teziç, 1936 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Teziç, 1955 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında voleybola başlayan Teziç, Galatasaray Spor Kulübü voleybol takımında da yer almaya başladı.

1954 yılında Belgrad’da oynanan maçta milli oldu. Daha sonra 1956 Paris Dünya Voleybol Şampiyonası’na, 1957 İstanbul Beynelmilel Voleybol Turnuvası’na katıldı. 1958’de takım kaptanı olarak Prag Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ve 1959 Beyrut Akdeniz Oyunlarına katılarak 29 kez milli oldu. Doktora çalışmaları için burslu olarak Fransa'ya giden Teziç, burada 1962-1966 yılları arasında “Paris Universitaire Club” (PUC) takımında oynadı. Sonraki yıllarda Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Hukuk Komisyonu’nda da bir süre çalıştı.

Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktorasını yapan Teziç, daha sonra mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Dr. Asistan olarak göreve başladı. Teziç, 1970 yılında vatani görevini yaparken doçent oldu. 1971 yılında vatani görevi sonrası, 12 Mart sürecinde, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Terzioğlu, Hukuk Fakültesi’nin olumlu görüşüne rağmen, Teziç’in üniversiteye dönmesini onaylamadı. Teziç, ancak Temmuz 1974’de, Danıştay kararı ile üniversitedeki görevine dönebildi. 1980 yılında Anayasa Hukuku profesörü olan Teziç, uzun bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü (1992-2000), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Teziç, 1993-2000 yılları arasında da TBMM Başkanlığı Hukuk Danışmanlığı’na yürüttü.

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesi ile Rennes I Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olan Teziç’ e Fransa Cumhurbaşkanı tarafından 1999 yılında “Officier de L’ordre National du Mérite” ve 2004 yılında da “Commandeur de la Légion d’Honneur” Liyakat Nişanı verilmiştir. Ancak bu Nişanı, 2006 yılında sözde Ermeni soykırımındaki tutumu nedeniyle Fransa’ya iade etmiştir. Ayrıca Teziç’e, 2004 yılında Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesi tarafından akademik çalışmalarından ve Fransız dili ile de öğretim yapan Galatasaray Üniversitesi’nin gelişmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı fahri doktora (Docteur Honoris Causa) unvanı verildi. Teziç, Paris I Üniversitesi’nin nadir olarak verdiği bu unvanı alan ilk Türk oldu.

2003 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na atanan Teziç, görev süresinin dolmasıyla 2007 yılının Aralık ayında görevden ayrılmıştır.

2005 yılında Bulgaristan Varna Üniversitesi tarafından da Teziç’e fahri profesör unvanı verildi.

Erdoğan Teziç, 23 Nisan 2017 tarihinde hayatını kaybetti.