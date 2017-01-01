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Küçük Cumhurbaşkanına 'Genel başkan olacak mısınız?' sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'da makamında çocukları ağırladı

23 Nisan 2017 Pazar, 12:26:31 Güncelleme: 12:56:20 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti. Küçük cumhurbaşkanına sorulan, "Yeni sistemde AK Parti'ye genel başkan olacak mısınız?" sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Madem ki bu hak veriliyor. Niye olmasın?" yanıtı vermesi dikkat çekti. Erdoğan'ın bu yanıtının ardından küçük cumhurbaşkanı da aynı yanıtı verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

" Ben de sayın cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Tüm buradaki yavrularımız olmak üzere hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Sizler bizim geleceğimiz, güvencemizsiniz. Şu anda cumhurbaşkanımızın şahsında yavrularımızla iftihar ettiğimi söylemek isterim.

Yapmış olduğu hazırlık itibariyle çok çok güzel bir hazırlığı sunması ve istikbali nasıl vaadettiğini ortaya koyması bakımından önemli. Ben Cumhurbaşkanımızla iftihar ediyorum. Tüm arkadaşlarımızla aynı şekilde iftihar ediyorum. Şunu bilecekler ki; Cumhuriyet bizimdir, bu vatan bizimdir.

Az önce sevgili kızımızın hazırlamış olduğu tablo ve maharetini, gerek yapmış olduğu çalışmasını içerik olarak nasıl tahayyül ettiğini, gerek nasıl dillendirdiğini kongre merkezinde göreceğiz.

Miraç Kandilinizi kutlarken bayramı da ayrıca tebrik ediyorum. Bugün iki bayramı kutluyoruz.

Üç kişinin elini öpeceksiniz, baba, anne ve öğretmen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksiniz. Ellerini, ayaklarını uzatanlar çıkar bunları hep gördük ülkede.

Burası aynı zamanda gazi bir külliye. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

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