Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları ağırladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı çocuklara seslendi.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"Bu gazi mekana hoş geldiniz. Meclisimizin açılışının 97. yıldönümü. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Böylesine önemli bir günü armağan ettiğimiz siz çocukları özellikle tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal ve ilk meclisimizin tüm üyelerini rahmetle

yadediyorum. Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Sevgili çocuklar sizlere baktıkça gençleşiyorum.

Bize bu güzel anları yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Daha nice 23 Nisanlara bu şekilde ulaşabilmemizi rabbimden niyaz ediyorum.

Çocukların mutlu olmadığı bir dünyada yanlış giden bir şeyler var demektir. Bu yanlışlara müdahale etmek bizim vazifemizdir. Bizim büyüklerimizden aldığımız miras budur, sizlere bırakacağımız miras da budur.

Biz de sizlerden kendiniz olmanızı, çığır açmanızı istiyoruz. Bu cumhuriyet, bu vatan size emanettir."

"4 KELİMEYİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

"4 kelimeyi hiç unutmayacaksınız. 4 kelime nedir; Öncelikle öğreneceğiz, düşüneceğiz, uygulayacağız ve ondan sonra neticelendireceğiz."