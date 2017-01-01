23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
recep tayyip erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara: 4 kelimeyi hiç unutmayacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları ağırladı

23 Nisan 2017 Pazar, 13:19:32 Güncelleme: 13:27:54

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı çocuklara seslendi. 

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"Bu gazi mekana hoş geldiniz. Meclisimizin açılışının 97. yıldönümü. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Böylesine önemli bir günü armağan ettiğimiz siz çocukları özellikle tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal ve ilk meclisimizin tüm üyelerini rahmetle
yadediyorum. Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Sevgili çocuklar sizlere baktıkça gençleşiyorum.

Bize bu güzel anları yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Daha nice 23 Nisanlara bu şekilde ulaşabilmemizi rabbimden niyaz ediyorum.

Çocukların mutlu olmadığı bir dünyada yanlış giden bir şeyler var demektir. Bu yanlışlara müdahale etmek bizim vazifemizdir. Bizim büyüklerimizden aldığımız miras budur, sizlere bırakacağımız miras da budur.

Biz de sizlerden kendiniz olmanızı, çığır açmanızı istiyoruz. Bu cumhuriyet, bu vatan size emanettir." 

"4 KELİMEYİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

"4 kelimeyi hiç unutmayacaksınız. 4 kelime nedir; Öncelikle öğreneceğiz, düşüneceğiz, uygulayacağız ve ondan sonra neticelendireceğiz." 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınlarına taziye telgrafı
GÜNDEM

Erdoğan'dan şehit yakınlarına taziye telgrafı
Erdoğan-Yıldırım referandumdan sonra ilk kez görüştü
GÜNDEM

16 Nisan'dan sonra ilk kez görüştüler!
TSK'dan 23 Nisan'a özel kareler
GÜNDEM

TSK, 23 Nisan'a özel o kareleri yayınladı
Küçük Cumhurbaşkanına 'Genel başkan olacak mısınız?' sorusu
GÜNDEM

Küçük Cumhurbaşkanına 'Genel başkan olacak mısınız?' ...
23 Nisan kutlamasında balon patladı! Yaralılar var
GÜNDEM

23 Nisan kutlamasında balon patladı! Yaralılar var
Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç hayatını kaybetti
GÜNDEM

Erdoğan Teziç hayatını kaybetti
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (23 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 23 NİSAN GÜNLÜĞÜ
TSK'dan 23 Nisan'a özel kareler
GÜNDEM

TSK, 23 NİSAN'A ÖZEL O KARELERİ YAYINLADI
Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç hayatını kaybetti
GÜNDEM

ERDOĞAN TEZİÇ HAYATINI KAYBETTİ
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu başladı
GÜNDEM

TBMM'DE 23 NİSAN ÖZEL OTURUMU BAŞLADI
Abdullah Gül: Memleketin içinde bulunduğu durum malum
GÜNDEM

ABDULLAH GÜL: MEMLEKETİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM MALUM
23 Nisan kutlamasında balon patladı! Yaralılar var
GÜNDEM

23 NİSAN KUTLAMASINDA BALON PATLADI! YARALILAR VAR