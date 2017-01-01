Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki oturum öncesinde yaptığı açıklamada "Milletin iradesine saygı duyarak geleceği inşa etmek en önemli adımımız olacaktır. Özellikle 16 Nisan'da millet iradesini ortaya koymuştur" diye konuştu.



Yeni dönemde dayanışmaya daha çok ihtiyaçları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki parlamento bu hassasiyet içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bütün mesele hissiyatı bir kenara bırakıp, milli egemenlik ışığı altında geleceğe yürümektir. Milletin iradesine saygı duyarak geleceği inşa etmek en önemli adımımız olacaktır. Özellikle 16 Nisan'da millet iradesini ortaya koymuştur. 16 Nisan'da bizim milletimizin ortaya koyduğu irade çok çok farklı. Katılım oranının bu denli yüksek olduğu pek nadirdir. İradesini bu yüksek katılımla ortaya koyan milletimizin özellikle bu yaklaşımını hiçe saymak öyle zannediyorum ki insafsızlık olur. Milletimize teşekkür ediyorum. Milletimin vekilleri önümüzdeki dönemde bu parlamentoda çok daha güçlü olacaktır" dedi.

Buradaki açıklamanın ardından Erdoğan, Meclis özel oturumunu izlemek için yerine geçti.

MECLİS'TEKİ TARTIŞMAYA TEK CÜMLELİK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından başlayan tartışmaya ilişkin tek cümlelik açıklama yaptı. Erdoğan "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine inşa edin" dedi.