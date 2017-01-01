Mersin ve Trabzon'da fırtına nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Mersin ve Trabzon'da, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde bugün etkili olan fırtına can ve mal kaybına yol açtı.

KAYANIN ALTINDA KALAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çaykara ilçesinde Balkodu Deresi üzerinde bulunan HES'in bağlantı borusu patlarken, dere kenarında yollar sular altında kaldı. Dernekpazarı ilçesinde ise fırtına nedeniyle yuvarlanan kayanın altında kalan bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dernekpazarı ilçesi Çayırbaşı mahallesinde şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, ormanlık alandan mahalleye kayalar yuvarlandı. Evlerinin önünde oturan Hasan Topal (71) isimli vatandaş ormanlık alandan yuvarlanan kayanın altında kalarak hayatını kaybederken, yanında bulunan 57 yaşındaki Hakkı Karakaş ise yaralandı.

BÖLGEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Çaykara'da saatteki hızı 60 km'yi bulan fırtına bölgede hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar elektrik direklerini devirdiği için sabah saatlerinden bu yana bölgeye elektrik verilemiyor. Öte yandan, şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurup prefabrik evleri yıkarken, Balkodu deresi üzerinde bulunan HES'in bağlantı borusu patladı. Dere kenarındaki yollar sular altında kaldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, fırtına nedeniyle HES'e giden bağlantı borusunun patladığını ve sel nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını söyledi. Başkan Tok, HES'e su veren ana vanayı kapatacaklarını belirterek olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti. İlçeye bağlı Yeşilalan Mahalesi muhtarı Yusuf Yılmaz ise yaptığı açıklamada "Fırtınada Çaykara ilçesine bağlı Yeşilalan mahallesinde evlerin çatıları uçtu. Çok sayıda ev ve elektrik direği hasar gördü" dedi.

MERSİN'DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fırtına Mersin'de de etkili oldu. Mersin'de, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, devrilen ağacın altında kalan 28 yaşındaki Meryem Toprak yaşamını yitirdi.

Bugün sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve tabelalar devrildi. Merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. İşçiler tarafından ağacın altından kurtarılan ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soğuksu Caddesi üzerindeki bir otelin tabelası da yere düştü. Aynı cadde üzerindeki apartmanda asılı olan bir tabela, park halindeki aracın üzerine düşerek zarara yol açtı. Fırtına, yol kenarlarındaki aydınlatma direklerinin de devrilmesine yol açtı.

SAHİLE GELENLER UZAKLAŞTIRILDI

Kent merkezindeki sahil şeridinde de hayat durma noktasına geldi. Özellikle tatil günleri dolup taşan sahil şeridi fırtına nedeniyle bomboş kaldı. Denizde oluşan dev dalgalar kayalık ve kıyılara vurdu, zabıtalar, gelenleri de uzaklaştırdı. Denizde açıkta bekleyen kuru yük gemileri de fırtınadan etkilenirken, yetkililer olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemler aldı.

Mersin Valiliği, dün yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.