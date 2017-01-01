20 ve 21. dönem CHP Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün (65) geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Marmaraereğlisi ilçesinin uzun yıllar belediye başkanlığı görevini yürüten, 20 ve 21. dönemde CHP Tekirdağ Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan, Meclis'teki görevi sırasında TBMM Başkanlık Divanı İdari Amirliği görevini de yürüten ve son olarak Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu başkanı olarak görev alan Enis Sülün hayatını kaybetti.

Çorlu'daki evinde sabaha karşı aniden rahatsızlanan Sülün'ün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ



Kalp krizi geçirdiği belirtilen evli ve 3 çocuk babası Sülün'ün cenazesi, Marmara Eğrelisi İlçesi'nde toprağa verildi.