Elazığ'da üst geçitten yola düşen kamyon alev topuna döndü!

Elazığ'da, seyir halindeyken kontrolden çıkıp yola düştükten sonra yanan kamyonun sürücüsünü vatandaşlar kurtardı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Malatya'dan Bingöl'e giden Erol Sertkaya yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon, Elazığ'da Kekliktepe üst geçitinde seyir halindeyken, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.





Kamyon alev alırken, sürücünün araçta olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.



Vatandaşlar, sürücü Erol Sertkaya'yı güçlükle araçtan çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisi yapılan Sertkaya, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.





Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kamyon enkaza döndü. Kamyonun enkazı kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Çevrede bulanan bazı kişiler, aracın yanma anını cep telefonlarıyla kaydetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.